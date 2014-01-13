تباين أداء شهادات الايداع المصرية في بورصة لندن الاثنين

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن خلال تداول اليوم الاثنين أول أيام الأسبوع.

وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي بنسبة 0.09% لتسجيل في نهاية اليوم 48ر4 دولارات، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 55ر4 دولارات، بينما كان أقل مستوى لها 25ر4 دولارات.

وحافظت شهادات إيداع أوراسكوم للإنشاءات على مستواها الثابت منذ عدة جلسات عند 37 دولارا، حيث كان أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 37 دولارا، بينما كان أقل مستوى لها عند 50ر33 دولار.

وارتفعت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم بنحو 01ر0 نقطة أو 2.02% لتصل إلى 53ر0 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها في الجلسة 54ر0 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 52ر0 دولار.

وحافظت شهادات إيداع مؤسسة هيرمس القابضة على نفس السعر الذي سجلته يوم الخميس الماضي عند 90ر2 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 45ر3 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 05ر3 دولار.