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مواهب الأوبرا تعرض باليه دون كيشوت بالمسرح الكبير الأربعاء المقبل

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مواهب الأوبرا تعرض باليه دون كيشوت بالمسرح الكبير الأربعاء المقبل مواهب الأوبرا تعرض باليه دون كيشوت بالمسرح الكبير الأربعاء المقبل

تنظم دار الاوبرا حفل لطلاب مركز تنمية المواهب فصل الباليه تحت اشراف الدكتورة لمياء زايد يتضمن عرضى باليه دون كيشوت وسنو وايت، وذلك فى الثامنة مساء الاربعاء 15 يناير على المسرح الكبير .

بالية دون كيشوت من تصميم ماريوس بيتيبا، والموسيقى لـ لودفيج مينكوس، ومستلهم من رواية لـ ميجول ثربانتس، وتدور احداثه حول قصة الحب المتبادل بين الفتاة كيترى ،والفتى الفقير بازيل الذى يلجأ لـ دون كيشوت لمساعدته على الارتباط بحبيبته رغم رفض والدها .

ويروى باليه سنو وايت ،قصة الأميرة بياض االثلج ،وفرارها الى الغابة بعد محاولة زوجة أبيها قتلها ،وإلتقائها بالأقزام السبعة والأمير الذى يتزوجها فى النهاية.

الجدير بالذكر ان مركز تنمية المواهب أنشئ في أبريل عام 1992 ،ويشرف عليه حالياً مغنى الأوبرا الفنان عبد الوهاب السيد .

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