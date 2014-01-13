لجان الاستفتاء تستقبل 2 مليون و808 آلاف مواطن فى المنيا

أنهت محافظة المنيا استعداداتها للاستفتاء على الدستور فى مراكز المحافظة التسع، حيث يبلغ إجمال عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 575 مركزا يضم 706 مقرات انتخابية تضم 1595 لجنة لاستقبال 2 مليون و807 ألفا و430 مواطنا، حيث يصوت 133160 مواطنا أمام 75 لجنة بمركز العدوة، و290885 مواطنا أمام 168 لجنة بمركز مغاغة، و319278 مواطنا أمام 180 لجنة بمركز بنى مزار، و116012مواطنا أمام 96 لجنة بمركز مطاى، و383418 مواطنا أمام 212 لجنة بمركز سمالوط، و342784 مواطنا أمام 199 لجنة بمركز المنيا.

و183849 مواطنا أمام 99 لجنة بمدينة المنيا، و3167 مواطنا أمام لجنتين بالمنيا الجديدة، و314237 مواطنا أمام 179 لجنة بمركز أبوقرقاص، و105801 مواطن أمام 58 لجنة ببندر ملوى، و366829 مواطنا أمام 215 لجنة بمركز المنيا، و198010 مواطنين أمام 112 لجنة بدير مواس.

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