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بالصور ..محافظ الفيوم يشهد الاحتفال بالمولد النبوى الشريف

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شهد الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم فعاليات الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف والذى تنظمه مديرية الأوقاف بالتعاون مع محافظة الفيوم بمسجد فاطمة إلياس بمدينة الفيوم بحضور اللواء الشافعى حسن مدير أمن الفيوم واللواء سعد العجمى السكرتير العام واللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد ومدير عام الأوقاف فضيلة الشيخ رمضان حسن مراد وعدد من رجال الدين بالأوقاف والأزهر الشريف والأجهزة التنفيذية ومواطنى محافظة الفيوم.

بدأ الاحتفال الافتتاح بتلاوة القرآن الكريم للقارئ محمد منجود، ثم كلمة ترحيب بالضيوف للشيخ محمد على يونس، ثم خطبة بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف ألقاها وكيل وزارة الأوقاف، وتحدث فيها عن الدروس المستفادة من السيرة النبوية العظيمة وصفات النبى صل الله عليه وسلم والمواقف التى يجب أن يتحلى بها المسلم ثم تواشيح وابتهالات دينية فى مدح الرسول إلقاء الشيخ رفعت عبد الرحمن حسين.

وفى نهاية الحفل قام محافظ الفيوم بتكريم الفائزين فى المسابقات الدينية التى اذيعت بالإذاعة المصرية وتوزيع شهادات التقدير والجوائز المالية للفائزين وهم :فاطمة سيد دياب (منشأة عبد الله) واحمد عبد الجواد رياض (المسلة) ونجوى عبد التواب عبد الجواد(نقاليفة) وماجدة ربيع حمودة (أبو صير – إطسا) وسماع إسماعيل عبد الفتاح (العدوة) وحمدى قرنى على (الحادقة) وإسلام محمد رجب (ابو صير) وعمر عبد الستار حسن (كيمان فارس) ورمضان محمد عبد الفتاح (كيمان فارس) ومحمد شعبان محمد (منشأة عبد الله) كما قامت العلاقات العامة بالمحافظة بتوزيع حلوى المولد النبوى على الحاضرين واختتم الحفل بالدعاء لله سبحانه ان يحرص من كل مكروه وأن يديم على أهلها الأمن والأمان والازدهار والاستقرار.
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