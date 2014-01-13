أسباب نحافة الوجه عند اتباع نظام غذائى لخسارة الوزن

كثير من الأشخاص يتبعون بعض الأنظمة الغذائية للحصول على وزن مثالى، ومع اتباع هذه الأنظمة يعانى البعض من نحافة فى الوجه نتيجة اتباع بعض الأنظمة الخاطئة التى أدت لذلك.

يقول الدكتور محمد أبو الغيط، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة وسكرتير عام الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة، إنه عند اتباع نظام غذائى لخسارة الوزن والحصول على جسم مثالى، قد يتسبب ذلك فى نحافة الوجه ويكون ذلك لعدة أسباب منها اتباع ريجيم غير مناسب أو نظام غذائى يساعد على خسارة الوزن بشكل سريع، وريجيم تكون سعراته الحرارية قليلة.

وأضاف أنه عند اتباع النظام الغذائى دون أخذ الفيتامينات التى يتم أخذها مع الريجيم وعدم النوم الكافى والشرب الكافى للماء، فذلك يساعد على نحافة الوجه عند اتباع نظام غذائى.

يضيف "محمد " أن بعض الأشخاص الذين يوقفون النظام الغذائى ويزيد وزنهم مرة أخرى بعد إيقافهم الريجيم فيكون ذلك نتيجة لعدم إتباعهم ريجيم التثبيت الذى يلى ريجيم التخسيس، فهو يكون عبارة عن نظام غذائى صحى يحتوى على عدد من السعرات الكافية.

> كما ينصح سكرتير عام الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة ببعض النصائح التى عند اتباعها يتم تجنب نحافة الوجه مع النظام الغذائى لنقصان وزن الجسم ومنها عدم اللجوء لبعض أنواع الريجيم التى تساعد على خسارة الوزن بسهولة وتكون مضرة لبعض الأشخاص، تناول الفيتامينات مع النظام الغذائى وشرب الماء الكافى واتباع الريجيم المناسب للجسم.

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