مقاييس الأمان لحماية الأطفال بعيادات الأسنان

بعد وفاة طفلة عمرها ثلاث سنوات، إثر جرعة بنج زائدة فى إحدى عيادات الأسنان بهاواى، بات التساؤل حول أسباب تلك الحالة، وهل يمكن أن تتكرر وتصبح أمرًا شائعًا، أم أنه خطأ من جانب الطبيب.

وأشارت وكالات الأنباء الدولية إلى أن الطفلة كانت تقوم بعلاج جذور الأسنان، وأصيبت بحالة طارئة فى البنج، فور تلقيها للبنج الموضعى بالضرس.

مشكلة تلك الطفلة، لم تكن الأولى، حيث تأتى إثر الطفلة التى لقيت حتفها بكاليفورنيا أيضا، بعد جرعة بنج زائدة خلال إجرائها لعملية اللوز.

يوضح الدكتور محمد مصطفى عضو الجمعية الأمريكية لطب الأسنان وأخصائى طب الأسنان، أن الأطفال يجب أن يكون لهم تعامل خاص فى جرعات البنج، كما يجب مراعاة حالة الطفل الصحية قبل إعطائه جرعات البنج.

> ويشير إلى أن الطفل يتم إعطاؤه ربع كبسولة، ليست كبسولة كاملة، ويجب سؤال الأهل عن حالة الطفل الصحية، ومدى إصابته بالحساسية، وعن الأدوية التى يتناولها إن وجدت، خاصة أن هناك أطفالًا مصابين بحساسية مفرطة من البنج، وبالرغم من أنها موجودة بنسب ضئيلة جدا، قد تصل إلى 2 فى الألف، إلا أنها موجودة بالعالم، لذا يجب الحذر، خاصة عند العلم بأن الطفل لم يتناول أى جرعات بنج من قبل.

وأضاف أن هناك اختبارات للحساسية، يجب إجراؤها، وهى عملية التقطير عن طريق وضع نقطتين من البنج فقط، مع ملاحظة أى تغيرات قد تطرأ عليه.

ويؤكد مصطفى، أن تلك الحالات نادرة الحدوث بالعالم، ولا تمثل خطرًا حقيقيًا، كما أن حساسية البنج، لا يكون لها أى أعراض، وغالبا ما يتم اكتشافها عند تناول الإنسان لأول جرعة من البنج, مشيرًا إلى أن الحالة الوحيدة التى يمكن إسعاف المريض بها بعد التعرض لجرعة بنج، هى حقنة الأدرينالين التى توضع فى القلب مباشرة لاستعادته من جديد.

وعلى الجانب الآخر، يبين أخصائى الأسنان، أن البنج المستخدم فى عيادات الأسنان، هو بنج آمن، فضلا عن أن تأثيره على جسم الإنسان ضعيف، لأنه موضعى, كما يوجد أيضا عوامل أمان فى بعض أنواع البنج، التى تقدم لمرضى القلب، ويزيل منها أى جرعات من الأدرنالين .

> وبالرغم من أن الجسم يفرز أضعاف كمية الأدرنالين الموجودة بحقنة البنج، خاصة أثناء خوفه من الخلع، إلا أنه كنوع من الأمان، نمنع تماما أى جرعة من الأدرنالين، تجنبًا لحدوث أى مضاعفات, والتى من بينها التعرض لأزمات قلبية مفاجئة.

ويقول مصطفى، إن تأثير الأسنان يختلف وفقا لمكان السنّة، فالفك العلوى يتميز بأن عظامه أسفنجية، حيث يمتص البنج وينشره فى الفك كله، ولكن الفك السفلى هو فك عاجى، يصعب عليه امتصاص البنج، ومن ثم قد يحتاج المريض إلى جرعات زائدة فى حالة وجود الألم فى الفك السفلى.

وعن أنواع البنج المتواجدة فى مصر، يقول أخصائى الأسنان، إن نسبة المادة الفعالة بها ضئيلة للغاية، وكثيرا ما يقع البنج تحت أيدى المحتكرين بالسوق السوداء، وهو ما يرفع من قيمته، ويقلل من تواجده بالسوق، ويؤكد أن هناك ثلاثة أنواع متوفرة فى السوق هما المصرى والفرنسى والألمانى، وبالرغم من أن سعر المنتج المستورد ضعف المصرى، إلا أن أغلب الأطباء يلجأون إليه لجودته فى علاج المرضى.

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