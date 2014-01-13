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برشلونة يطالب برفض دعوى الاختلاس الموجهة لروسيل في قضية نيمار

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برشلونة يطالب برفض دعوى الاختلاس الموجهة لروسيل في قضية نيمار برشلونة يطالب برفض دعوى الاختلاس الموجهة لروسيل في قضية نيمار

(إفي) - تقدم ممثلو برشلونة الإسباني أمام القضاء للمطالبة برفض الدعوى التي تقدم بها أحد أعضاء النادي ويتهم فيها رئيس النادي ساندرو روسيل، بتهمة الاختلاس في صفقة ضم البرازيلي نيمار.

وأشار النادي الكتالوني، في بيان صادر عنها، إلى أن محاميه قدم أمام النيابة بيانا يؤكد فيه أن الأحداث محل الدعوى "لا تمثل جريمة".

وتعد هذه ردة الفعل القانونية الأولى التي يقوم بها البرسا بعد أن طالبت النيابة الإسبانية القاضي بابلو روز بقبول دعوى تتهم روسيل بالاختلاس في صفقة نيمار.

كان برشلونة قد أعرب عن "استيائه الشديد" من التقرير الذي أصدره مدعي المحكمة الوطنية الإسبانية وطالب فيه القضاء بقبول الدعوى المقدمة ضد روسيل.

ويتساءل النادي عن أسباب طلب المدعي وثائق من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ونادي نيمار السابق، سانتوس البرازيلي، بينما قدم برشلونة أمام القضاء جميع الأوراق المطلوبة ويمكنه تقديم المزيد من الوثائق.

ويؤكد برشلونة أن صفقة التعاقد مع نيمار كانت "معقدة" وتطلبت "المساومة والسرية".

وأضاف "هذه كانت طريقة حصولنا على خدمات اللاعب. منافسونا كانوا على استعداد لفعل نفس الأمر وبمبالغ أكبر، ولكن برشلونة تقدم بفضل خبرة ومهارة فريق المفاوضين".

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