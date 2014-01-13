بالفيديو - رونالدو ' الباكي ' أفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2013 في الحفل الذي أقيم في العاصمة السويسرية زيوريخ.

واستقبل نجم ريال مدريد إعلان فوزه بالجائزة بالدموع، حيث بكى اللاعب فرحا بالتتويج الغائب عنه منذ عام 2008.

وفاز رونالدو بالجائزة عقب منافسة قوية مع الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي ساحر برشلونة والفرنسي فرانك ريبري نجم بايرن ميونيخ.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة قد احتكر الجائزة لأربعة مواسم متتالية، قبل تتويج صاحب الـ28 عاما بها.

رونالدو أصبح ثاني لاعب برتغالي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العام مرتين عقب الراحل منذ أيام إيزبيو.

ويعد عام 2013 استثنائيا لرونالدو على صعيد الألقاب الفردية، حيث أحرز 69 هدفا خلاله مع النادي الملكي ومنتخب البرتغال.

لمشاهدة الفيديو تقبيل رونالدو لصديقته وبكائه فور إعلان فوزه بلقب الأفضل في العالم اضغط هنا