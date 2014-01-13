بالفيديو.. الكاتب الصحفى أسامة الدليل: "حماس" تحولت من المقاومة للإرهاب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للكاتب الصحفى أسامة الدليل، وهو يشن هجوما حادا على كل من يتربص بمصر والقوات المسلحة خلال حواره لبرنامج "كلام سياسى" على قناة الاتجاه الفضائية.

وقال "الدليل": حركة "حماس" التى من المفترض أن تكون حركة مقاومة ضد الاحتلال الصهيونى، تحولت إلى الإرهاب ودعمه.

للمزيد من التقارير المصرية..

خالد عبد العزيز: الشباب لهم 37 مليون صوت فى الاستفتاء على الدستور

فريد الديب: مبارك سعيد بشهادة إبراهيم عيسى ومصافحته فى المحكمة

السياحة: زيارة رونى لشرم الشيخ شهادة دولية جديدة للسياحة المصرية