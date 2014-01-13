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بالفيديو.. الكاتب الصحفى أسامة الدليل: "حماس" تحولت من المقاومة للإرهاب

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بالفيديو.. الكاتب الصحفى أسامة الدليل: "حماس" تحولت من المقاومة للإرهاب بالفيديو.. الكاتب الصحفى أسامة الدليل: "حماس" تحولت من المقاومة للإرهاب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى للكاتب الصحفى أسامة الدليل، وهو يشن هجوما حادا على كل من يتربص بمصر والقوات المسلحة خلال حواره لبرنامج "كلام سياسى" على قناة الاتجاه الفضائية.

وقال "الدليل": حركة "حماس" التى من المفترض أن تكون حركة مقاومة ضد الاحتلال الصهيونى، تحولت إلى الإرهاب ودعمه.


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