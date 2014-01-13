أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
الجيش السوري الحر يدين اتفاق "طائفي" بتهجير أهالي 4 قرى سورية -
تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب -
بالصور.. لهذا السبب لا يزيد وزن الفنانات بعد الحمل والولادة -
الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها -
رئيس امتحانات الثانوية: الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" لن تكلف الطلاب أعباء مالية -
تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد -
«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر - مراسم حفل تتويج الأفضل في العالم

Google+ Print
مباشر - مراسم حفل تتويج الأفضل في العالم مباشر - مراسم حفل تتويج الأفضل في العالم

بدأت مراسم حقل توزيع جائرة أفضل لاعب في العالم لعام 2013 والتي تقام في زيوريخ بسويسرا.

يتنافس الثلاثي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وفرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ وليونيل ميسي ساحر برشلونة للفوز بالجائزة.

وبدأ الإعلان عن فريق عام 2013 والذي يحرس مرماه مانويل نوير ويشكل دفاعه فيليب لام وتياجو سيلفا وسيرجيو راموس وداني ألفيش.

خط الوسط مكون من أندريس إنيستا وشابي هيرنانديز وفرانك ربيري.

خط الهجوم كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش وليونيل ميسي.

وتم بعد ذلك الإعلان عن افائز بلقب لمدرب الأفضل في عام 2013 والذي فاز به مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق يوب هاينكس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع