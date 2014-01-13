مباشر - مراسم حفل تتويج الأفضل في العالم

بدأت مراسم حقل توزيع جائرة أفضل لاعب في العالم لعام 2013 والتي تقام في زيوريخ بسويسرا.

يتنافس الثلاثي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وفرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ وليونيل ميسي ساحر برشلونة للفوز بالجائزة.

وبدأ الإعلان عن فريق عام 2013 والذي يحرس مرماه مانويل نوير ويشكل دفاعه فيليب لام وتياجو سيلفا وسيرجيو راموس وداني ألفيش.

خط الوسط مكون من أندريس إنيستا وشابي هيرنانديز وفرانك ربيري.

خط الهجوم كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش وليونيل ميسي.

وتم بعد ذلك الإعلان عن افائز بلقب لمدرب الأفضل في عام 2013 والذي فاز به مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق يوب هاينكس.