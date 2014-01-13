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الفيفا: تمديد فترة التصويت لم تؤثر على ترتيب المرشحين للكرة الذهبية

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الفيفا: تمديد فترة التصويت لم تؤثر على ترتيب المرشحين للكرة الذهبية الفيفا: تمديد فترة التصويت لم تؤثر على ترتيب المرشحين للكرة الذهبية

(إفي) - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم إن تمديد فترة التصويت على اختيار اللاعب الفائز بالكرة الذهبية لم يؤثر في ترتيب المرشحين للجائزة.

وكان المفترض أن تنتهي مهلة التصويت لاختيار الفائز بالكرة الذهبية بين البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة والفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ في 15 من نوفمبر، الا أن الاتحاد قرر تمديدها حتى 29 من الشهر ذاته.

وأثار هذا القرار العديد من الانتقادات، بينها رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فرناندو جوميش، الذي شكك في عملية اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية، واعتبر أن غياب الشفافية يضر بصورة الجائزة، وينزع عنها "القيمة والقوة".

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