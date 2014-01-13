الغربية تستقبل ماراثون الاستفتاء بـ12 لجنة عليا و702 مقر انتخابى

استعدت محافظة الغربية رسميا لبدء ماراثون الاستفتاء على الدستور, بعد إنهاء كافة الإجراءات الأمنية, والقانونية المنظمة لإجراء عملية الاستفتاء وتم تحديد 12 لجنه عليا برئاسة 3 مستشارين بجميع محاكم مدن المحافظة الثمانية , و702 مقر انتخابى تضم 1727 لجنة فرعيه.كما تم تخصيص لجنة محمد فريد فى شارع البحر بمدينة طنطا كمقر ثابت للوافدين من جميع محافظات الجمهورية.

وكان اللواء دكتور محمد نعيم، محافظ الغربية قد اجتمع مع اللواء أسامة بدير، مدير الأمن، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظة، للوقوف على آخر الاستعدادات للاستفتاء، وأكدوا جميعا أن المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال الاستفتاء، من خلال إجراءات أمنية مشددة أمام اللجان من قبل قوات الجيش والشرطة.

كما استقبلت المحافظة 6 آلاف ضابط وجندى من القوات المسلحة لتأمين عملية الاستفتاء ووجود عدد 20 دورية شرطية متحركة، برفقتها خبراء المفرقعات، علاوة على غلق الشوارع المحيطة باللجان.

وقرر المحافظ تخصيص أتوبيسات مجانية فى كل مدينة ومركز لنقل الناخبين إلى مقار الانتخابات، بالإضافة لسيارة فى كل مركز ومدينة تحمل مكبرات صوت لنفى أية شائعات تتردد من شأنها التأثير على نزول المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وقامت محافظة الغربية بالاستعداد للاستفتاء على الدستور بتجهيز 583 مدرسة و79 معهدا أزهريا و11 مركز شباب و14 مركز صحة و6 مراكز إدارات زراعية و3 وحدات محلية و4 وحدات شئون اجتماعية ومركز استفتاء بمديرية الرى ومركز بالإصلاح الزراعى، بإجمالى 1727 لجنة داخل 799 مقرا انتخابيا فى 702 مركز، وتحديد 12 لجنة عامة منها 3 لجان بطنطا تضم قسم أول وثان طنطا ومركز شرطة طنطا بمجمع محاكم طنطا و3 مراكز بالمحلة أول وثان ومركز المحلة بمجمع المحاكم بالمحلة ولجنة عامة بكل من كفر الزيات وبسيون وقطور والسنطة وزفتى وسمنود داخل المحكمة.

وستتم عمليات فرز الأصوات داخل كل لجنة وإرسالها للجنة العامة تمهيدا لإرسالها لرئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالمحافظة والذى بدوره يرسل النتيجة النهائية للجنة العليا للانتخابات بالقاهرة ويترأس اللجنة العامة لمحافظة الغربية رئيس محكمة طنطا الابتدائية.

جدير بالذكر أن الغربية تشهد حالة من الاستنفار الشعبى وتجوب مدن المحافظة سيارات نصف نقل مزودة بمكبرات صوت تدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية والتصويت بنعم وتردد الأغانى الوطنية.

للمزيد من أخبار المحافظات..

>مواطن بأسيوط ينتحل صفة موظف ويجمع 700 بطاقة رقم قومى لعرقلة الاستفتاء

مسيرات وملصقات للتيار الشعبى لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء

الأمن يسيطر على أحداث شغب بقرية الرئيس المعزول بالشرقية

>