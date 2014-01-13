برشلونة: العدل هو أن يفوز ميسي بالكرة الذهبية

أكد ساندرو روسيل، رئيس نادي برشلونة الإسباني اليوم أن العدل يقضي بفوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية.

ويسعى ميسي للفوز بالجائزة للعام الخامس على التوالي، حيث أنه حطم الرقم القياسي بالفوز بالجائزة أربع مرات متتالية، الا أن التوقعات تشير إلى تفوق منافسيه في موسم تعرض فيه للعديد من الإصابات.

فقد ساهم ريبيري في فوز بايرن ميونخ الألماني ببطولة الدوري والكأس المحليين، فضلا عن تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه في النهائي بروسيا دورتموند الألماني، يضاف إليهما لقبي السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

أما كريستيانو فقد تألق مع ريال مدريد، حيث قاده لتحقيق انتصارات هامة، فضلا عن الدور الكبير الذي لعبه في تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم بالبرازيل، بعد التغلب على السويد في الملحق.