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غياب فيرجسون عن حفل الكرة الذهبية ' لأسباب شخصية '

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غياب فيرجسون عن حفل الكرة الذهبية ' لأسباب شخصية ' غياب فيرجسون عن حفل الكرة الذهبية ' لأسباب شخصية '

(إفي) - كشف ممثل عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم أن المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد أليكس فيرجسون، المرشح لجائزة أفضل مدرب في 2013 يغيب عن حفل الكرة الذهبية "لأسباب شخصية".

وكان من المقرر أن يشارك فيرجسون في المؤتمر الصحفي الذي يسبق الاعلان عن الفائز بالجائزة إلى جانب المرشحين الاخرين، الألمانيان يوب هاينكس المدير الفني السابق لبايرن ميونخ الألماني ويورجن كلوب، مدرب بروسيا دورتموند.

ورغم أن الاتحاد الدولي لم يكشف عن أسباب غياب فيرجسون، فإن تقارير اخبارية تحدثت عن تواجد "السير" في جزر باربادوس لقضاء العطلات.

وقرر فيرجسون ختام مسيرته التدريبية التي قاد خلالها "الشياطين الحمر" على مدار 26 عاما، وتوج خلالها الفريق الإنجليزي بـ49 لقبا.

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