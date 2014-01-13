مفيد فوزي ضيف فيفي عبده وهشام عباس في "أحلى مسا" على "MBC مصر"

كتب : سهيلة حامد الإثنين 13-01-2014 16:25

يحل الإعلامى الكبير والمُحاور التليفزيونى الشهير مُفيد فوزي ضيف ثاني حلقات برنامج "أحلى مسا"، اليوم، على قناة "MBCمصر"، الذى يُقدمه النجم هشام عباس والفنانة فيفي عبده في أول تجربة لهما في تقديم البرامج التليفزيونية، وتشاركهما التقديم الإعلامية سلمى الدالي، ويتحدث مُفيد فوزي عن السياسة وتأثيرها على الأسرة ودور المرأة في نجاح الاستفتاء على الدستور، ويكشف العديد من الأسرار حول حياته الشخصية.

ويُقدم البرنامج على مدار ساعة سهرة فنية واجتماعية مميزة ومتنوعة تجمع بين الفن والدراما والمسابقات الضخمة التي تنطلق يوميا وتُتيح الفرصة أمام مشاهدى قناة "MBC مصر"، للفوز بجائزة مالية يومية قيمتها 100 ألف جنيه.

يُعرض برنامج "أحلى مسا" على" MBCمصر" يوميا من الأحد للأربعاء، الساعة 11:30 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الاثنين 13 يناير 2014، الساعة 11:30 مساءً.