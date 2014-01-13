«استوديو مصر» تنتخب المستقبل على «سى بى سى إكسترا»

- لأول مرة فى مصر تغطية مباشرة لـ 27 محافظة على «سى بى سى إكسترا»

كتب : خالد جمال منذ 38 دقيقة

تقدم قناة «سى بى سى إكسترا» غدا، الثلاثاء، تغطية خاصة وبثاً مباشراً على الهواء مباشرة على مدار اليوم لعملية الاستفتاء على الدستور، وذلك من خلال ستوديو هواء مفتوح بمشاهد جرافيك تتضمن «مصر تنتخب المستقبل»، يبدأ فى تمام السابعة صباحاً وحتى الواحدة من صباح اليوم التالى لتغطية الاستفتاء.

ويتناوب على تقديمه الإعلاميون: لميس الحديدى، وخيرى رمضان، ودينا عبدالرحمن، ومحمد سعيد محفوظ، وعمرو خليل، ومحمد الجندى، ودينا عصمت، وريهام إبراهيم، ودينا موسى، ويقوم عدد كبير من الخبراء والمحللين بالتعليق على الأحداث من خلال وجودهم فى الأستوديو أو المداخلات الهاتفية، كما يقدم أيضاً عماد الدين أديب وضياء رشوان فى تمام الحادية عشرة مساء ستوديو تحليلياً وتغطية إخبارية وتحليلية شاملة مع عدد من الخبراء ويلقيان الضوء على الحدث ونتائجه.

وتنضم قناة «سى بى سى»، مع قناة «سى بى سى إكسترا» للبث المباشر على الهواء مباشرة على مدار اليوم من خلال ستوديو «مصر تنتخب المستقبل»، وسوف يشهد اليوم الثانى لعملية الإدلاء بالأصوات نفس التغطية المكثفة وستتابع شبكة قنوات cbc عملية فرز الأصوات حتى نهايتها.