مارادونا يشجع المواهب من دبي

أقيم اليوم في فندق زعبيل سراي بجزيرة النخلة في دبي مؤتمر صحفي للإعلان عن البرنامج الجديد "The Victorious" الذي سيقدمه دييغو مارادونا على قناة دبي الرياضية بحضور

النجمين العالميين دييغو مارادونا وميشيل سلغادو، واللاعب الدولي جهاد المنتصر، وعلى الرميثي مدير تلفزيون دبي، وروني جزار من شركة "IMagic" المنتجة للبرنامج، وسامي القمزي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام، وعدد من مدراء المؤسسة، والقائمين على إعداد البرنامج.

وبهذه المناسبة قال علي الرميثي : يشرفنا أن يكون معنا ماردونا في هذا البرنامج وهذا المشروع سيحظي بكل دعم ممكن من مؤسسة دبي للإعلام فسنقوم بالبحث عن المواهب من كل مكان.

فيما قال ماردونا: أنا أؤمن بالمواهب الشابة العربية، وهذا البرنامج فرصة ويفتح لي الباب أكثر على العالم العربي ليتعرفوا إلي أكثر، كما سيتيح لي الفرصة للتعرف إلى مواهب جديدة ستقدم الكثير لكرة القدم ومن سيفوز في النهاية سيحقق حلم حياته ويبدأ مشواره نحو النجومية والأضواء العالمية. وأضاف: أنا وفريقي سنبذل قصارى جهدنا لتقديم خبراتنا لإنشاء جيل جديد لكرة القدم.

وقال اللاعب الدولي جهاد المنتصر، عن آلية اختيار اللاعبين حول العالم العربي، والجولات التي سيقوم بها فريق البرنامج في عدد من المدن العربية بهدف اختيار الأفضل، معتبراً أن المنافسة ستكون قوية بين المتقدمين خاصة وأن المعايير التي وضعتها اللجنة ستكون صارمة وتهتم بأدق التفاصيل والأشياء التي يجب توافرها في المتقدم إلى هذه المنافسة.