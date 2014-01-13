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النشرة الفنية: حفلات رابح وديانا والجسمي

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النشرة الفنية: حفلات رابح وديانا والجسمي النشرة الفنية: حفلات رابح وديانا والجسمي

يحيي الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلاً في أبوظبي اليوم 13 يناير، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف، على مسرح أبو ظبي الوطني، والدعوة عامة.
ـ ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق خلال الدورة التاسعة عشرة يحيي الفنان رابح صقر والفنانة ديانا حداد الحالي حفلاً في منطقة "برج بارك" قرب برج خليفة في 16 من يناير، والتي تنظم بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وقد علمنا من مصادر خاصة أن الفنان رابح صقر حالياً وكعادته يحضر مفاجآت سيقدمها للجمهور خلال إحياء هذا الحفل حيث أنه يعمل على بروفات مكثفة مع فرقته الموسيقية تحضيراً للحفل.

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