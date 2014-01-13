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القبض علي بلطجي متهم بسرقة 13 هاتف محمول و 26 بطاقة رقم قومي ببورسعيد

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القبض علي بلطجي متهم بسرقة 13 هاتف محمول و 26 بطاقة رقم قومي ببورسعيد القبض علي بلطجي متهم بسرقة 13 هاتف محمول و 26 بطاقة رقم قومي ببورسعيد

المتهم

 

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الضواحى من ضبط المدعو ” مسعد جابر عبد الرازق “– 52 سنه – مقيم دائرة قسم الضواحى ، محرزاً سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع وعدد ( 2 ) طلقة من ذات العيار ، وكذلك عدد ( 13 ) هاتف محمول و ( 26 ) بطاقة رقم قومى وعدد ( 10 ) حافظه جلدية .

و بمواجهة المتهم بما أسفر عنة الضبط ، أقر بحيازته للسلاح النارى والذخيرة بدون ترخيص ، كما إعترف بأن باقى المضبوطات قد تحصل عليها عن طريق “سرقتها” من بعض الأشخاص بدائرة المدينة ومحافظات أخرى .

وقد أمر اللواء مساعد وزير الداخلية ،  بإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة ، وكلف إدارة البحث الجنائى بإستكمال فحص النشاط الإجرامى للمتهم، وتكثيف الجهود للتوصل لمالكى المضبوطات وإستدعائهم .

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