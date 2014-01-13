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السفيرة منى عمر: المشاركة في الاستفتاء على الدستور واجب وطني

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السفيرة منى عمر: المشاركة في الاستفتاء على الدستور واجب وطني السفيرة منى عمر: المشاركة في الاستفتاء على الدستور واجب وطني

كتب : هدى رشوان منذ 2 دقيقة

أكدت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومي للمرأة ومساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية الأسبق، أن المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد هو واجب وطني على كل مصري حريص على حاضر ومستقبل وطنه، داعية المرأة المصرية في جموع وربوع إلى المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على مشروع الدستور.

وقالت عمر في تصريحات لها اليوم، إن مشروع الدستور هو ميلاد جديد للديمقراطية في مصر، وهو السبيل نحو تحقيق الاستقرار، وحماية إرادة الوطن، وصون الحريات، ووضع الأسس لبناء دولة حديثة تحقق المساواة بين الجميع دون أي تمييز أو تفرقة.

وأشارت السفيرة إلى أن الاستفتاء على الدستور هو البداية الفعلية لتنفيذ خارطة الطريق، والتي أقرها الشعب المصري حين خرج بالملايين في ثورة 30 يونيو؛ ليعلن وقوفه ضد الظلم والاستعباد والفاشية، وكانت المرأة في مقدمة الصفوف التي قدمت التضحيات بالروح والدماء فداءًا للوطن.

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