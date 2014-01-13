غرفة عمليات مركز المعلومات لمتابعة الاستفتاء تبدأ عملها الـ10 صباحا

يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بعمل غرفة عمليات لمتابعة سير الاستفتاء على الدستور خلال اليومين، عن طريق إدارة متابعة الأزمات الخاصة بالمركز.

وقال مصدر مسئول بالمركز فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، سيتابع الأوضاع من خلال غرفة عمليات المركز والموصلة بكاميرات بكل القنوات التليفزيونية للمتابعة أول بأول لسير الاستفتاء.

وأضاف المصدر، أن الغرفة ستبدأ عملها اليوم الأول بداية من الساعة العاشرة صباحا.

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