"العليا للانتخابات" بالإسكندرية: حرم اللجنة 300 متر.. و6 لجان للوافدين

كتب : هيثم الشيخ وحازم الوكيل منذ 25 دقيقة

أنهت اللجنة العليا للانتخابات بالاسكندرية، استعدادها لاستقبال 3 ملايين و393 ألفا و49 ناخبا، خلال يومي الاستفتاء على مشروع الدستور غدا وبعد غد، موزعين على 482 مركزا انتخابيا، و767 مقرا انتخابيا بهم 1865 لجنة فرعية، منها 6 لجان فرعية للوافدين من خارج الإسكندرية.

وقال المستشار مسعد أبوسعدة، رئيس المحكمة الابتدائية بالإسكندرية، إن عملية الإشراف على الاستفتاء تأتي بمشاركة 859 قاضيا، و600 أمين سر، و763 منسقا للجان لإجراء الاستفتاء على الدستور.

وأضاف أنه تم التنسيق بين اللجنة والمنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية ومديرية أمن الإسكندرية، لتأمين اللجان الانتخابية بالمحافظة، والتي شهدت تمشيطا كاملا من قبل خبراء المفرقعات، وتأمين كافة اللجان الانتخابية قبل بدء عملية التصويت، بالإضافة إلى تأمين العقارات المجاورة للجان.

وقال إن الحرم الانتخابي للجنة بلغ 300 متر بشكل دائري حول المقر الانتخابي، بالإضافة إلى إعداد خطط لتأمين الصناديق الانتخابية عقب انتهاء التصويت من خلال قوات الجيش، داعيا المواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع.

وأعلنت اللجنة أن لجان الوافدين هي مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية، اللجنة رقم 296 ، ومدرسة فاطمة عنان الأعدادية - اللجان أرقام "197 - 198"، ومديرية الإسكان - اللجنة رقم 115، ومدرسة ممدوح سالم الثانوية بنين اللجان أرقام "75 - 76"، ومدرسة البيطاش الابتدائية، ومدرسة مصر الحرية الابتدائية لجان أرقام "36 - 37".