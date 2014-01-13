قبائل سيناء تسلم الجيش الثاني 521 قطعة سلاح وكميات كبيرة من قذائف الـ"آر بي جي"

كتب : احمد عبدالعظيم منذ 35 دقيقة

واصلت القبائل والعشائر العربية ومواطني سيناء استجابتها للدعوة التي وجهها الفريق أول عبدالفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لمعاونة جهود القوات المسلحة في استعادة الأوضاع الأمنية والقضاء على الإرهاب.

وقامت قبائل العيايدة والبراهمة والأريملات والقمبز وعشائر وعائلات الشلافة والحلوات والشعراء والنحال وجمعية أبناء القبائل العربية المصرية، بتسليم أكثر من 521 قطعة سلاح عبارة عن بنادق ورشاشات آلية وبنادق خرطوش وقواذف آر بي جي ومسدسات وكميات كبيرة من الذخائر ودانات آر بي جي تتجاوز 1500 طلقة متعددة الأعيرة، وعدد من تليسكوبات التنشين، وذلك خلال مبادرة تسليم السلاح إلى قيادة الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، وذلك بحضور عدد من شيوخ القبائل والعشائر بسيناء.

ومن جانبه نقل اللواء أركان حرب أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني، تحيات الفريق أول عبدالفتاح السيسي، واعتزازة بالدور الوطني المشرف الذي يقوم به أهالي وبدو سيناء في معاونة القوات المسلحة في التصدي للإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار لهذا الجزء العزيز من أرض مصر، مؤكدا أهمية التعاون الكامل بين المواطنين والقوات المسلحة والشرطة المدنية لاستعادة الأمن والاستقرار على أرض مصر.