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نقيب الفلاحين بالدقهلية: الإخوان هددوا باستهداف مسيرة مؤيدة للدستور بقرى المنزلة

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نقيب الفلاحين بالدقهلية: الإخوان هددوا باستهداف مسيرة مؤيدة للدستور بقرى المنزلة نقيب الفلاحين بالدقهلية: الإخوان هددوا باستهداف مسيرة مؤيدة للدستور بقرى المنزلة

كتب : صالح رمضان منذ 24 دقيقة

قال نسيم البلاسي، نقيب الفلاحين بالدقهلية، إنه تلقى تهديدا من عناصر الإخوان بتفجير مظاهرة تم تنظيمها بقرى مركز المنزلة تأييدا للدستور، ولدعوة المواطنين للتصويت بنعم خلال الاستفتاء.

وأضاف "البلاسي" في تصريح لـ"الوطن" إننا خرجنا في المسيرة في قرية العامرنة والحوتة، وطافت القرى المجاورة وسط تجاوب كبير من المواطنين الذين أطلقوا الزغاريد، إلا أن عناصر الإخوان أرادوا إفساد فرحتنا بتفاعل المواطنين معنا فهددوا بزرع عبوات ناسفة في طريق المسيرة.

يشار إلى أن نقابة الفلاحين طبعت 10 آلاف نسخة من الدستور وقامت بتوزيعها على المواطنين بقرى المحافظة.

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