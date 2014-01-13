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تصريحات محمد بن راشد حول ترشح السيسي نصيحة أخوية

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تصريحات محمد بن راشد حول ترشح السيسي نصيحة أخوية تصريحات محمد بن راشد حول ترشح السيسي نصيحة أخوية

 أكد مصدر مسؤول في مكتب رئاسة مجلس الوزراء احترام دولة الإمارات العربية المتحدة لإرادة الشعب المصري ودعمها لخياراته السياسية.


> وحول التصريحات المنسوبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في شأن ترشح الفريق أول عبدالفتاح نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع المصري .. قال المصدر المسئول إن نصيحة سموه الأخوية هي أن لا يترشح الفريق السيسي كعسكري لمنصب رئيس الجمهورية أما ترشحه كمدني استجابة لمطالب شعبية فهو أمر شخصي يخص الفريق السيسي.


>   وأكد أن دولة الامارات التي وقفت دائما الى جانب الشقيقة وشعبها ستدعم دائما خيارات الشعب المصري.

 

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