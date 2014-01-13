جامعة الإمارات تخصص 39 مليون درهم لدعم برامج البحوث العلمية

أعلنت جامعة الإمارات تخصيص مبلغ 39 مليون درهم لدعم 116 منحة بحثية في تخصصات اكاديمية مختلفة بهدف تعزيز دور ومكانة البحث العلمي في الجامعة لمواجهة التحديات وتوفير الحلول والابتكارات التي تساهم في مشاريع التنموية الوطنية الشاملة في كافة المجالات وذلك من خلال ثلاث مسابقات للبحوث العلمية طرحتها الجامعة على اعضاء هيئة التدريس والباحثين الأكاديميين مسابقة الجامعة للبحوث العلمية المتقدمة UPAR ، مسابقة البحوث العلمية متعددة التخصصات القائمة على المراكز العلمية، مسابقة ستارت اب.

وأكد الدكتور علي راشد النعيمي مدير الجامعة ،حرص ادارة الجامعة على الاستمرار في دعم الباحثين والبحوث وزيادة الإنتاج البحثي والعلمي من أجل الارتقاء والمحافظة على مكانة الجامعة العلمية والبحثية داخليا وخارجيا، لذا تسعى الجامعة ومن خلال اطلاق هذه الجوائز البحثية ورصد الاموال لها لدعم وتمويل البحوث في محاولتها الجادة لتشجيع اعضاء هيئة التدريس والباحثين فيها على تقديم ما لديهم من افكار وابتكارات ومشاريع بحثية ،تسهم في تقديم حلول ابداعية مبتكرة وناجعة لمجتمعنا وطلبتنا والأنسانية بشكل عام

وأشاد الدكتور النعيمي بالدعم المتواصل الذي يقدمه معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى للجامعة، للباحثين سعياً من معاليه لتعزيز ثقافة البحث والتميز في الجامعة ،ولم يكن آخر هذه الإنجازات حصول الجامعة على المرتبة الاولى عربيا ،و 76 عالمياً ،بين أفضل الجامعات في العالم ،حسب تصنيف تايمز العالمي لجامعات الدول الصاعدة لعام 2013-2014.

من جهته أوضح البروفيسور رياض عبد اللطيف المهيدب ،نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،إن مسابقة الجامعة للبحوث العلمية المتقدمة تقام سنوياً ، وتركز على طلبات المنح البحثية للباحثين في مختلف المجالات المتعلقة بالعلوم، والهندسة، والطب الحيوي، وتقنية المعلومات، والأغذية والزراعة، والعلوم الانسانية والاجتماعية، والادارة والاقتصاد، والتربية، والقانون ،إذ يمكّن هذا البرنامج الباحثين من تقديم عروض لمشاريع بحثية مبتكرة في مختلف المجالات البحثية المتوقع تحقيقها لنتائج علمية غير مسبوقة، ويتم مراجعة طلبات المنح البحثية من قبل خبراء دوليين في الهيئة الوطنية للبحث العلمي، وقد حصل بموجبها 52 مشروعا على المنح البحثية وذلك على أساس تنافسي خلال مسابقة العام 2014.

واضاف إن المسابقتين الأخريين ،مسابقة البحوث العلمية متعددة التخصصات ،ومسابقة ستارت آب، قد تم اطلاقهما هذا العام فقط، وتركز المسابقة القائمة على المراكز العلمية على دعم المراكز البحثية ذات الأولوية الوطنية، والتي تم أنشاؤها مؤخراً في الجامعة بهدف تعزيز الطرق البحثية متعددة التخصصات، وقد تم تقديم طلبات المنح البحثية لهذه المسابقة من خلال المراكز العلمية الخمس في الجامعة وهي المركز الوطني للمياه، ومركز زايد للعلوم الصحية، ومركز خليفة للتقنيات الحيوية والهندسة الوراثية، ومركز أبحاث الطرق والمواصلات والسلامة المرورية، ومركز السياسة العامة والقيادة. وتمر عملية المراجعة للحصول على التمويل البحثي للمشاريع التنافسية هذه بثلاث مراحل ،تشمل مراجعة الكليات المختصة، ومدراء المراكز، ومجلس الجامعة للبحث العلمي، ويعقبها عرض تقديمي للمرشح، حيث تمكن 26 مشروعا بحثيا متعدد التخصصات والمرتكز على المراكز العلمية الخمسة من الحصول على جوائز المنح البحثية لعام 2014.

وأضاف أن مسابقة ستارت اب، تهدف إلى تقديم الدعم اللازم لأعضاء هيئة التدريس الجدد المتميزين لإنشاء مختبراتهم البحثية أو برامجهم البحثية، إذ تقوم هذه المسابقة بتشجيع أعضاء هيئة التدريس الجدد وتساعد على أعدادهم في بداية طريقهم المهني كي يصبحوا مفكرين مبدعين وينتجوا أفكار بحثية مبتكرة ورائدة ، ويتم تقييم طلبات المنح البحثية في هذه المسابقة من قبل الكليات المختصة ومجلس الجامعة للبحث العلمي، وقد تم تقديم الدعم لـ 38 عضو هيئة تدريس في الجامعة من خلال هذه الجائزة لعام 2014.

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