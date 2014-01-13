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شرطة رأس الخيمة تتوصل إلى الجاني المتسبب بوفاة الشاب العربي

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شرطة رأس الخيمة تتوصل إلى الجاني المتسبب بوفاة الشاب العربي شرطة رأس الخيمة تتوصل إلى الجاني المتسبب بوفاة الشاب العربي

استكمالاً لخبر العثور على جثة شاب عربي يبلغ من العمر 17 سنة بمنطقة المعمورة تمكنت شرطة رأس الخيمة من الوصول إلى الجاني المتسبب بوفاته .

وفي التفاصيل، يشير العميد عبد الله خميس الحديدي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة إلى أنه أسفرت التحريات التي أجرتها إدارة التحريات والمباحث الجنائية إلى التوصل للجاني ( مواطن ) تسبب في وفاة المجني عليه ( عربي )، حيث أكدت إدارة التحريات حدوث وقائع متعددة أثناء سير التحريات بأن المجني عليه كان قد تغيب عن منزل ذويه نتيجة بعض الخلافات الأسرية وقام المجني عليه بالإقامة في سكن أصدقائه في إحدى الاستراحات .

كما تعرض للإعتداء على سلامة جسمه من أحد الأشخاص إلى أن وصل به الحال للتواجد في أحد أوكار تعاطي المخدرات مع مجموعة من المشتبه بهم في تداول وتعاطي المواد المخدرة .

إلى أن انتقل للإقامة مع الجاني في أحد الاستراحات الأخرى حيث تسبب الجاني بوفاته وقام بحمله في سيارته مع شخص آخر للتخلص من جثته وإلقائها في المكان التي عثر عليها فيه.

وأضاف الحديدي أن تقرير الطبيب الشرعي أكد تعرض المجني عليه إلى الخنق بالضغط على العنق مما أدى إلى الوفاة ( أسفيكيا الخنق ) كما أشار الطبيب الشرعي بأن المجني عليه كان تحت تأثير المواد المخدرة.

وأكد الحديدي أن رجال إدارة التحريات بذلوا جهداً كبيرا وفي زمن قصير في حدود الست ساعات تقريباً  للتوصل إلى الجاني وتسعى لاستكمال التحريات حيث تشير الوقائع إلى وجود أطراف متعددة كان لها ضلع في هذه القضية، ومازالت التحقيقات جارية لتعزيز الأدلة وأن أجهزة الشرطة في الدولة على قدرة وكفاءة للوصول لكافة المعلومات المطلوبة والتي تمس المجتمع وتحقق أمنه .
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