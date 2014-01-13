بالصور.. حملة لحزب النور بالبحيرة لحشد المواطنين للاستفتاء

قام اليوم حزب النور بالبحيرة بحملة جماهيرية مكثفة لحشد المواطنين للموافقة على مشروع الدستور الجديد والذى سيتم الاستفتاء عليه غدا الثلاثاء.

كما قام أعضاء الحزب بتوزيع نسخ من مسودة الدستور على أهالى كفر الدوار، وسط ترحيب شديد من أهالى المدينة.

ومن جانبه، أكد محمد مصطفى أمين حزب النور، بالبحيرة على تفاعل مواطنى المحافظة مع الحملة خاصة فى الريف والمناطق الشعبية، من أجل الخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة، مشيرا إلى تواصل حشد الجماهير ومواجهة محاولات الإخوان لمقاطعة الدستور، وإفشال خارطة الطريق.

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