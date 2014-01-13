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الخارجية العراقية: وفد أممى كبير يرافق مون خلال زيارته لبغداد

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الخارجية العراقية: وفد أممى كبير يرافق مون خلال زيارته لبغداد الخارجية العراقية: وفد أممى كبير يرافق مون خلال زيارته لبغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم أن وفدا من شؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية يرافق الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون خلال زيارته للعراق التى بدأها صباح اليوم الاثنين .

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية اليوم ، أن وفدا كبيرا يرافق الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ، يضم أنطونيو غوتيريس المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وفاليرى أموس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإضافة إلى عدد من كبار موظفى الأمم المتحدة.

وأضاف البيان ، أنه كان فى استقبال الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار بغداد الدولى ، وزير الخارجية هوشيار زيبارى ، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة نيكولاى ميلادينوف رئيس بعثة اليونامى فى العراق.

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كى مون والوفد المرافق له وصل صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة بغداد فى زيارة يبحث خلالها مع كبار المسئولين العراقيين الأوضاع الأمنية والسياسية .

يذكر أن المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء على الموسوى كان قد أكد أمس الأحد أن مون سيلتقى خلال زيارته رئيس الوزراء نورى المالكى للبحث فى قضايا المنطقة لاسيما الأزمة السورية.

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