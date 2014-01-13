زياد بهاء الدين يوافق على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار بالصعيد

وافق الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعاون الدولى، على مطالب بعض المستثمرين، الخاصة بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار بمحافظات الصعيد، مؤكداً أنه سيسهم فى الإسراع بدعم منظومة التنمية بمحافظات الصعيد، من خلال تجميع كل الجهات المعنية بالاستثمار فى مكان واحد للتيسير على المستثمرين.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور زياد بهاء الدين، لمحافظة سوهاج، والتى جاءت ضمن زيارته لمحافظات الصعيد، والتى بدأت بمحافظة أسيوط أمس الأحد.

وقال بهاء الدين، إن زيارة محافظات الصعيد تأتى فى إطار تأكيد الحكومة على اهتمامها ومسئولية الدولة لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية فى الصعيد، حتى تتحقق التنمية وتزيد فرص العمل والقدرة الإنتاجية للمصانع ليتحقق التكامل بين دور الحكومة ومجهودات القطاع الخاص، وذلك لتحسين معيشة أهل صعيد مصر، موضحاً أن جذب الاستثمارات فى محافظات الصعيد سيساهم فى إيجاد فرص عمل لشباب الصعيد.

جدير بالذكر أن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى، ومنير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، افتتحا أمس مصنعين جديدين بأسيوط، الأول فى مجال الصناعات الغذائية لإنتاج الزبادى واللبن الرايب، والثانى لإنتاج البلاستيك باستثمارات تصل إلى 211 مليون جنيه.

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