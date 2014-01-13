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رئيس "مستثمرى العبور":منح العاملين إجازات بالتناوب للمشاركة بالاستفتاء

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رئيس "مستثمرى العبور":منح العاملين إجازات بالتناوب للمشاركة بالاستفتاء رئيس "مستثمرى العبور":منح العاملين إجازات بالتناوب للمشاركة بالاستفتاء

قال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن الجمعية عقدت عدة اجتماعات من أجل تنظيم مشاركة العاملين بالمنطقة الصناعية بالعبور فى الاستفتاء على الدستور، والمقرر أن يبدأ غدا الثلاثاء وينتهى الأربعاء المقبل.

وأضاف "المرشدى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية طالبت المصانع بمنح العاملين إجازة لمدة نصف يوم كاملة الأجر بالتناوب، من أجل تشجيع العاملين على المشاركة فى الاستفتاء، وذلك بما لا يؤثر بالسلب على سير العمل بالمصانع.

وأشار "المرشدى" إلى أن موقف جمعية المستثمرين واضح من الدستور، بدعوة العاملين بالمصانع للتصويت بنعم على الدستور.

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