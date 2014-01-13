احصلي على مكياج جذاب كـ Naomi Campbell

الرياض- آلاء عشيبه

تتميز إطلالة ناعومي كامبيل بالرقة والأناقة، فملامحها الجذابة مع بشرتها جعلت منها وحياً للكثير من الفتيات .

وتعلل ناعومي هذا الأمر قائلة: "إن البشرة السمراء تحتاج إلى اهتمام خاص، وتدليل إضافي بمستحضرات العناية بالبشرة المناسبة والمكياج الملائم لها، حتى تكون النتيجة إطلالة جذابة وفاتنة".

وللحصول على جاذبية مميزة كالسمراء ناعومي كامبيل، "سيِّدتي نت" يقدم لك الخطوات التالية:

1. تستخدم ناعومي كامبيل كريمات الأساس السائلة، كما تنصح الفتيات بضرورة الاكتفاء بوضع طبقة خفيفة من الأساس؛ لأن البشرة الداكنة تظهر طبقات المكياج بشكل أكثر وضوحاً من البشرة الفاتحة.

2. وعند تطبيق الكونسيلر حاولي قدر الإمكان استخدام اللون القريب من درجة بشرتك، فالكونسيلر إذا كان أفتح من لون بشرتك بأكثر من درجتين سيساهم في جعل بشرتك غير موحدة أو متجانسة اللون.

3. أما عن ألوان الظلال فإن ناعومي تكثر من استخدام ألوان الميتاليك البرونزية، كما أنها أحياناً تقوم بتطبيق الألوان الداكنة كالأرجواني والأزرق، وبصفة عامة يجب بعد الانتهاء من تطبيق الظلال أن تقومي باستخدام لمسة من اللون الذهبي أو الفضي حول العينين، وذلك بحسب ألوان الظلال، فإذا اخترت ألوان الميتاليك فالذهبي حول عينيك سيكون رائعاً، أما الأزرق أو الأرجواني فاللون الفضي سيكون ملائماً، وهذا التكنيك يساهم في إبراز شكل العينين، ويزيد من سحر نظرتهما.

4. وبخصوص الشفاه تقوم ناعومي بإضافة طبقة من كريم الأساس قبل وضع أحمر الشفاه، والذي قد يكون أرجوانياً أو برونزياً أو بنياً، ولكنه في الغالب باهتاً وغير لامع.

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