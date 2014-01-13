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غداً.."الببلاوى" يدلى بصوته فى الاستفتاء على الدستور بمصر الجديدة

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غداً.."الببلاوى" يدلى بصوته فى الاستفتاء على الدستور بمصر الجديدة غداً.."الببلاوى" يدلى بصوته فى الاستفتاء على الدستور بمصر الجديدة

قال هانى صلاح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء سيدلى بصوته غدا، الثلاثاء، فى الاستفتاء بإحدى دوائر الجديدة.

وأضاف فى تصريحات خاصة له، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء سيتابع بعد ذلك سير العملية الانتخابية من خلال غرفة عمليات تتولى المتابعة والتنسيق مع كافة الجهات، مشيرا إلى أن ستتولى تقديم كافة التيسيرات اللازمة لإنجاح عملية الاستفتاء.

وأكد أن الحكومة من خلال وزارة الداخلية وبالتعاون مع القوات المسلحة أنهت كافة الإجراءات لتأمين الاستفتاء وتأمين اللجان الانتخابية.

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