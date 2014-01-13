أخبار عاجلة

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب -
بالصور.. لهذا السبب لا يزيد وزن الفنانات بعد الحمل والولادة -
الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها -
رئيس امتحانات الثانوية: الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" لن تكلف الطلاب أعباء مالية -
تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد -
«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا -
تغطية خاصة - إدموند غريب:الإعلام الأمريكي يمارس ضغوطاً على إدارة ترامب في تعاملها مع القضايا الدولية -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يربط ' حارس المستقبل ' ثلاث سنوات إضافية

Google+ Print
الأهلي يربط ' حارس المستقبل ' ثلاث سنوات إضافية الأهلي يربط ' حارس المستقبل ' ثلاث سنوات إضافية

جدد الأهلي تعاقده مع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق لمدة ثلاث مواسم إضافية.

وكان عقد عبد المنعم ينتهي بنهاية الموسم الجاري مما دفع الأهلي لتجديد تعاقده مع الحارس لينتهي في 2017.

ويعاني عادل من عدم المشاركة أساسيا لصالح شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأساسي.

ولكن الأهلي يعتبر عبد المنعم البالغ من العمر 24 عاما "حارس المستقبل" بحسب ما صرح به سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.

وكان عبد المنعم قد شارك مع الأهلي في موسم 2011-2012 بشكل أساسي لفترات طويلة وقدم أداء جيدا قبل ان يفقد موقعه لصالح إكرامي.

ويمتلك الأهلي اربعة حراس مرمى حاليا هم شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمود أبو السعود ومسعد عوض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع