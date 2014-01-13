الأهلي يربط ' حارس المستقبل ' ثلاث سنوات إضافية

جدد الأهلي تعاقده مع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق لمدة ثلاث مواسم إضافية.

وكان عقد عبد المنعم ينتهي بنهاية الموسم الجاري مما دفع الأهلي لتجديد تعاقده مع الحارس لينتهي في 2017.

ويعاني عادل من عدم المشاركة أساسيا لصالح شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأساسي.

ولكن الأهلي يعتبر عبد المنعم البالغ من العمر 24 عاما "حارس المستقبل" بحسب ما صرح به سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.

وكان عبد المنعم قد شارك مع الأهلي في موسم 2011-2012 بشكل أساسي لفترات طويلة وقدم أداء جيدا قبل ان يفقد موقعه لصالح إكرامي.

ويمتلك الأهلي اربعة حراس مرمى حاليا هم شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمود أبو السعود ومسعد عوض.