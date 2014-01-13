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«الأطباء»: قرارات «المهن الطبية» بالإضراب غير ملزم

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«الأطباء»: قرارات «المهن الطبية» بالإضراب غير ملزم «الأطباء»: قرارات «المهن الطبية» بالإضراب غير ملزم

كتب : محمد سليمان الإثنين 13-01-2014 09:55

أعلنت النقابة العامة للأطباء، أنها غير ملزمة بقرارات الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد المهن الطبية بتنظيم إضراب جزئى يومى 19 و20 يناير الحالى، ثم تنظيم إضراب جزئى جديد مفتوح وغير محدد المدة أول فبراير المقبل، لحين إقرار كادر المهن الطبية.

وقال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قرارات اتحاد المهن الطبية غير ملزمة للنقابة، مشيراً إلى أنه فى حالة رغبة أى نقابة طبية فى تنفيذ إضراب عليها اتخاذ قرار من جمعيتها العمومية، وليس عمومية الاتحاد باعتباره مختصاً بصناديق المعاشات وغيرها -حسب قوله.

وقال الدكتور رشوان شعبان، أمين مساعد نقابة الأطباء، إن اتحاد المهن الطبية لم يتخذ قراراً بالإضراب، مشيراً إلى أن النقابة لم تحسم الخطوات المقرر اتخاذها خلال المرحلة المقبلة بشأن الكادر، موضحاً أن قرارات اتحاد المهن الطبية بصفة عامة استرشادية وليست إلزامية، مضيفاً أن قرار النقابة سيجرى اتخاذه خلال اجتماعها الجمعة المقبل مع ممثلى النقابات الفرعية. فى المقابل، أكد الدكتور هشام الدكرورى، أمين صندوق اتحاد المهن الطبية، أن عمومية الاتحاد صوتت بالفعل على قرار الإضراب، مشيراً إلى أن القرارات بمثابة توصيات استرشادية، ومن حق النقابة عدم الالتزام بها، مضيفاً أن الاتحاد بصدد تشكيل لجنة من النقابات الطبية الأربع للتفاوض مع وزارة الصحة بشأن الأزمة.

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