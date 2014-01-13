بالصور: شاهدي الأجمل والأسوأ في حفل "Golden Globes"

بعد أن شاهدنا أجمل الإطلالات في حفل "Peoples choice"، وعرضنا لك أجملها "شاهديها هنا"، تستمر احتفالات السجادة الحمراء بأجمل الإطلالات وأكثرها أناقة، وقد أقيم ليلة البارحة حفل "Golden Globes"، وهو أحد أهم احتفالات السجادة الحمراء في العالم.

في هذا الموضوع، نعرض لك الأجمل والأسوأ على السجادة الحمراء للحفل:

الأجمل:

Kate Beckinsale بفستان من زهير مراد

عودتنا Kate على إطلالاتها الجميلة، وقد أبهرتنا بإطلالتها المتكاملة على السجادة الحمراء لحفل "Golden Globes" بفستان فضي رائع من تصميم زهير مراد

Emilia Clarke بفستان من "Proenza Schouler"

ظهرت العديد من الإطلالات الرائعة باللونين الأبيض والأسود على السجادة الحمراء لحفل "Golden Globes"، ولكن أجملها كانت إطلالة النجمة Emilia Clarke بفستان أنيق بتصميم جذاب من "Proenza Schouler".

Amber Heard بفستان من "Versace"

أبهرت هذه الإطلالة من Amber Heard متابعاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي، وحصلت على تصويتهن لأجمل إطلالة في هذا الحفل.

Olivia Wilde بفستان من "Gucci"

على الرغم من ظهور عدد من النجمات الحوامل بإطلالات جميلة على السجادة الحمراء للحفل، إلا أن Olivia Wilde كانت الأجمل بلا منازع بفستان براق ورائع من "Gucci".

Sofia Vergara بفستان من "Zac Posen"

استغنت Sofia Vergara عن تصميم السمكة الذي ظهرت به في إطلالاتها السابقة لترتدي فستاناً رائعاً من تصميم "Zac Posen"، ونسّقته مع عقد ملفت من "Lorraine Schwartz".

الأسوأ:

Sandra Bullock بفستان من "Prabal Gurung"

عرفت Sandra Bullock بمغامراتها على السجادة الحمراء، وفي هذه الإطلالة اختارت فستاناً باللونين السماوي والوردي مع الأسود من تصميم "Prabal Gurung"، وعليها أن نعترف بأنها ليست من أجمل إطلالاتها.

Drew Barrymore بفستان من "Monique Lhuillier"

لم يكن هذا الفستان المورد من "Monique Lhuillier" هو الخيار الأمثل لإطلالة حمل من Drew Barrymore على السجادة الحمراء.

Julia Roberts بفستان من "Dolce & Gabbana"

يصعب علينا أن نقول بأن Julia Roberts ظهرت بواحدة من أسوأ إطلالاتها في هذا الحفل برأي متابعاتنا على “تويتر"، فقد أخفت معالم هذا الفستان الأسود بالقميص الأبيض تحته.

- Emma Watson بفستان من "Dior"

غامرت Emma Watson بأن ارتدت بنطلوناً تحت فستانها لتكون واحدة من أسوأ الإطلالات في الحفل، كما أنها غير مناسبة للسجادة الحمراء.

Berenice Bejo بفستان من "Giambattista Valli"

لم تظهر التفاصيل الفنية لهذا التصميم الرائع من "Giambattista Valli" في إطلالة Berenice Bejo، مما جعلها واحدة من أسوأ الإطلالات في الحفل.

شاهدي معنا صور إطلالات النجمات في حفل "Golden Globes 2014"، وأخبرينا أيها الأجمل برأيك؟