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نصائح للعناية بمجوهراتك

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نصائح للعناية بمجوهراتك نصائح للعناية بمجوهراتك

على الرغم من كونها قطعاً مادية، تحتاج المجوهرات إلى عناية واهتمام لكي تبقى محافظة على تألقها وبريقها. فإذا كنت من اللواتي يبحثن عن إطلالات مترفة، ليس عليك فقط اختيار المجوهرات المناسبة لك، إنما أيضاً الحفاظ عليها لكي تبقى مشعّة.
- لا تضعي المجوهرات عليك وأنت تقومين بأي عمل يدوي، كقيامك بالأعمال المنزلية من تنظيف المطبخ والمرحاض أو حتى إزالة غبار المنزل، لكي تتفادي تعرّضها للمواد الكيميائية ومواد التنظيف.
- ضعي مجوهراتك بعد انتهائك من وضع الماكياج. فمستحضرات التجميل بالإضافة إلى العطر واللوشن ومثبت الشعر... كلها تحتوي على مواد كيميائية من شأنها أن تفسد مجوهراتك وتفقدها بريقها.
- لا تضعي المجوهرات وأنت تقومين برياضة السباحة أو عند تواجدك في مراكز السبا. فالمياه التي تحتوي على مادة الكلور تبدّل في لون المجوهرات وتفقدها بريقها.
- انزعي مجوهراتك قبل الاستحمام، لأن الصابون والشامبو يحدثان نوعاً من الغشاء على المجوهرات فيجعلانها تبدو باهتة.

 

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