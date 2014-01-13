American Hustle الفائز الأكبر بجوائز الـ Golden Globe

في انتظار ترشيحات الأوسكار في 16 يناير المقبل، أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود عن الفائزين بالحفل الـ 71 لجوائز الـ Golden Globe .ففيلم American Hustle الذي كان مرشحاً لسبع جوائز حصد ثلاث في فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية أبرزها جائزة أفضل فيلم، أما فيلم Twelve Years a Slave الذي كان مرشحاً أيضاً لسبع جوائز فخرج من الحفل مع جائزة أفضل فيلم عن فئة الأفلام الدرامية. وكما كان متوقعاً حصدت الممثلة Cate Blanchett جائزة أفضل ممثلة عن فئة الأفلام الدرامية عن دورها في فيلم Blue Jasmine للمخرج Woody Allen الذي تسلمت عنه الممثلة Diane Keaton جائزة Cecil B. DeMille التكريمية. وسجل الممثل Leonardo Di Caprio مفاجأة بفوزه بجائزة أفضل ممثل في فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية عن دوره في فيلم The Wolf of Wall Street. وفاز المخرج Alfonson Cuaron بجائزة أفضل مخرج عن فيلم Gravity. فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:

أفضل فيلم فئة الأفلام الدرامية

Twelve Years a Slave

أفضل فيلم فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية

American Hustle

أفضل مخرج

Alfonso Cuaron عن فيلم Gravity

أفضل ممثل فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية

Leonardo Dicaprio عن فيلم The Wolf of Wall Street

أفضل ممثل فئة الأفلام الدرامية

Matthew McConaughey عن فيلم Dallas Buyers Club

أفضل ممثلة فئة الأفلام الدرامية

Cate Blanchett عن فيلم Blue Jasmine

أفضل ممثلة فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية

Amy Adams عن فيلم American Hustle

أفضل ممثل في دور مساعد

Jared Leto عن فيلم Dallas Buyers Club

أفضل ممثلة في دور مساعد

Jennifer Lawrence عن فيلم American Hustle

أفضل أغنية أصلية

فريق U2 عن أغنية Ordinary Love من فيلم Mandela: Long Walk to Freedom

أفضل موسيقى تصويرية

Alex Ebert عن فيلم All Is Lost

أفضل فيلم أجنبي

The Great Beauty (إيطاليا)

أفضل سيناريو

Spike Jonze عن فيلم Her

أفضل فيلم كرتوني

Frozen للمخرجين Chris Buck و Jennifer Lee

جائزة Cecil B. DeMille التكريمية

Woody Allen