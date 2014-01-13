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American Hustle الفائز الأكبر بجوائز الـ Golden Globe

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American Hustle الفائز الأكبر بجوائز الـ Golden Globe American Hustle الفائز الأكبر بجوائز الـ Golden Globe

في انتظار ترشيحات الأوسكار في 16 يناير المقبل، أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود عن الفائزين بالحفل الـ 71 لجوائز الـ Golden Globe .ففيلم American Hustle الذي كان مرشحاً لسبع جوائز حصد ثلاث في فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية أبرزها جائزة أفضل فيلم، أما فيلم Twelve Years a Slave الذي كان مرشحاً أيضاً لسبع جوائز فخرج من الحفل مع جائزة أفضل فيلم عن فئة الأفلام الدرامية. وكما كان متوقعاً حصدت الممثلة Cate Blanchett جائزة أفضل ممثلة عن فئة الأفلام الدرامية عن دورها في فيلم Blue Jasmine للمخرج Woody Allen الذي تسلمت عنه الممثلة Diane Keaton جائزة Cecil B. DeMille التكريمية. وسجل الممثل Leonardo Di Caprio مفاجأة بفوزه بجائزة أفضل ممثل في فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية عن دوره في فيلم The Wolf of Wall Street. وفاز المخرج Alfonson Cuaron بجائزة أفضل مخرج عن فيلم Gravity. فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:

أفضل فيلم فئة الأفلام الدرامية
Twelve Years a Slave

أفضل فيلم فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية
American Hustle

أفضل مخرج
Alfonso Cuaron عن فيلم Gravity

أفضل ممثل فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية
Leonardo Dicaprio عن فيلم The Wolf of Wall Street

أفضل ممثل فئة الأفلام الدرامية
Matthew McConaughey عن فيلم Dallas Buyers Club

أفضل ممثلة فئة الأفلام الدرامية
Cate Blanchett عن فيلم Blue Jasmine

أفضل ممثلة فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية
Amy Adams عن فيلم American Hustle

أفضل ممثل في دور مساعد
Jared Leto عن فيلم Dallas Buyers Club

أفضل ممثلة في دور مساعد
Jennifer Lawrence عن فيلم American Hustle

أفضل أغنية أصلية
فريق U2 عن أغنية Ordinary Love من فيلم Mandela: Long Walk to Freedom

أفضل موسيقى تصويرية
Alex Ebert عن فيلم All Is Lost

أفضل فيلم أجنبي
The Great Beauty (إيطاليا)

أفضل سيناريو
Spike Jonze عن فيلم Her

أفضل فيلم كرتوني
Frozen للمخرجين Chris Buck و Jennifer Lee

جائزة Cecil B. DeMille التكريمية
Woody Allen

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