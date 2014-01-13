American Hustle الفائز الأكبر بجوائز الـ Golden Globe

في انتظار ترشيحات الأوسكار في 16 يناير المقبل، أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود عن الفائزين بالحفل الـ 71 لجوائز الـ Golden Globe .ففيلم American Hustle الذي كان مرشحاً لسبع جوائز حصد ثلاث في فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية أبرزها جائزة أفضل فيلم، أما فيلم Twelve Years a Slave الذي كان مرشحاً أيضاً لسبع جوائز فخرج من الحفل مع جائزة أفضل فيلم عن فئة الأفلام الدرامية. وكما كان متوقعاً حصدت الممثلة Cate Blanchett جائزة أفضل ممثلة عن فئة الأفلام الدرامية عن دورها في فيلم Blue Jasmine للمخرج Woody Allen الذي تسلمت عنه الممثلة Diane Keaton جائزة Cecil B. DeMille التكريمية. وسجل الممثل Leonardo Di Caprio مفاجأة بفوزه بجائزة أفضل ممثل في فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية عن دوره في فيلم The Wolf of Wall Street. وفاز المخرج Alfonson Cuaron بجائزة أفضل مخرج عن فيلم Gravity. فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:
أفضل فيلم فئة الأفلام الدرامية
Twelve Years a Slave
أفضل فيلم فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية
American Hustle
أفضل مخرج
Alfonso Cuaron عن فيلم Gravity
أفضل ممثل فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية
Leonardo Dicaprio عن فيلم The Wolf of Wall Street
أفضل ممثل فئة الأفلام الدرامية
Matthew McConaughey عن فيلم Dallas Buyers Club
أفضل ممثلة فئة الأفلام الدرامية
Cate Blanchett عن فيلم Blue Jasmine
أفضل ممثلة فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية
Amy Adams عن فيلم American Hustle
أفضل ممثل في دور مساعد
Jared Leto عن فيلم Dallas Buyers Club
أفضل ممثلة في دور مساعد
Jennifer Lawrence عن فيلم American Hustle
أفضل أغنية أصلية
فريق U2 عن أغنية Ordinary Love من فيلم Mandela: Long Walk to Freedom
أفضل موسيقى تصويرية
Alex Ebert عن فيلم All Is Lost
أفضل فيلم أجنبي
The Great Beauty (إيطاليا)
أفضل سيناريو
Spike Jonze عن فيلم Her
أفضل فيلم كرتوني
Frozen للمخرجين Chris Buck و Jennifer Lee
جائزة Cecil B. DeMille التكريمية
Woody Allen