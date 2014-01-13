سلمى رشيد: هذا ما قاله لي الرئيس الفلسطيني لحظة تكريمي

سحرت الفنانة المغربية ابنة التاسعة عشر ربيعاً سلمى رشيد الملايين بأدائها الدافىء لروائع كوكب الشرق أم كلثوم في الموسم الثاني من Arab Idol، وعلى رأس معجبيها كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي كرمها في مكتبه في رام الله، بعد احيائها أولى حفلاتها الفنية هناك ليلة رأس السنة .

وخلال مرورها إلى عمان في رحلة عودتها إلى بلدها المغرب التقيناها وكان هذا الحوار:

-نجوم كبار يحلمون بالغناء في فلسطين وتحقق لك هذا الحلم وأنت مازلت في بداية طريقك الفني، كيف تصفين لنا إحساسك بالغناء هناك؟

سعيدة جداً بالطبع بأني كنت محظوظة بإحياء أولى حفلاتي بعد تخرجي من برنامج Arab Idol في عيد الفطر في الأردن، وبإحياء حفل رأس السنة في فلسطين، فقد احتفى بي جمهوري الفلسطيني بمحبة عارمة أشعرتني بأنّي في بلدي الثاني.

-جاءتك عروض حفلات كثيرة في رأس السنة من بينها حفل فني في قطر فلماذا اخترت فلسطين بالذات؟

سبق وزرت قطر وغنيت فيها، أما فلسطين المحتلة فلم أزرها بعد، لهذا أحببت تحقيق حلمي القديم بالمشاركة ولو بالغناء في كسر حصار العدو الإسرائيلي الفني والثقافي المفروض قسراً منذ عقود على الشعب الفلسطيني، الذي يستحق منا إهداءه القليل من المتعة والفرح، ومشاركته فرحة إستقباله العام الجديد على أمل أن ينعم قريباً بالحرية والإستقلال.

-استقبلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مكتبه وكرّمك فما أهم ما قاله لك؟

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في منتهى التواضع حين استقبلنا كأب في مكتبه أنا وصديقتي الفنانة كارمن سليمان، وقال لي: سلمى رشيد ؟ فأجبته: نعم، ثم أخبرني أنه تابعني في برنامج Arab Idol وأعجب كثيراً بصوتي .

-ما هي الأغنية التي أحبها الرئيس بصوتك وإحساسك؟

قال لي إنه من عشاق صوت أم كلثوم لهذا أعجب جداً بأدائي لأغنية "للصبر حدود"، وكان من أكثر المشجعين لي في مراحل البرنامج، وكلامه أسعدني وحمّلني مسؤولية الحفاظ على إعجابه وإعجاب جمهوري من خلال تقديمي فناً راقياً.

-ألم يراودك لحظة تكريمه لك وأنت في بداية طريقك الشعور بالغرور لأنك اليوم فنانة صاعدة ورغم ذلك استقبلك رئيس عربي في مكتبه كما يستقبل كبار النجوم والشخصيات العامة؟

مستحيل أن ينتابني الغرور لا اليوم ولا غداً، فأنا متوازنة نفسياً والشهرة لم تؤثر عليّ سلباً، ولم أتغير ولم أصب بالغرور حين قابلت قبل الرئيس الفلسطيني العديد من الشخصيات الهامة والوزراء المغاربة والعرب، شرف كبير لي أن يهتموا بصوتي ويكرموني ويشجعوني، وهذا الأمر شكّل حافزاً لي لأكون أكثر تواضعاً ونشاطاً وعطاءً لا غروراً.

-من كنت قبل Arab Idol وماذا أصبحت بعده؟ وما الذي تغير فيك؟

كما قلت لك، الشهرة لم تغيرني ولم تضف لي شيئاً سوى محبة الناس، المحبة هبة الله الكبرى لي والأهم والأغلى عندي من الشهرة.

-حين عدت إلى بلدك المغرب ألم يصارحك أحد من أهلك وأصدقائك عن تغير ما لاحظوه في شخصيتك؟

(تجيب مبتسمة) شهرتي غيّرت طبيعة من حولي لا طبيعتي أنا.

-كيف؟

أصبح أناس كثر لا أعرفهم ولا أذكرهم ولم أكن في الماضي على تواصل معهم، يخبرون الجميع أنّي صديقتهم وبأني على صلة قرابة بهم.

-ما هي المهنة التي كنت تخططين لها قبل أن تنجحي بالإشتراك في برنامج Arab Idol؟

كنت أحضر نفسي لدراسة صحافة وإعلام على أمل أن أصبح مذيعة في قناة mbc الواسعة الإنتشار.

-تشعرين بخيبة أمل لعدم تحقيقك حلمك المهني هذا؟

لا لأني مصممة على تحقيق ما خططت له قبل Arab Idol ، فأنا لم أتخلّ عن مشروع دراستي للإعلام حيث أحلم بأن أكون فنانة ومذيعة في آن واحد.

تابعوا تفاصيل أخرى حول شائعة حبها لمحمد عساف، واعترافها بأن كريم أبو حمدان الأقرب إلى قلبها من عساف، ومواصفات فتى أحلامها وإسم الفنان الذي حلمت منذ كانت صغيرة بغناء دويتو معه، وإسم الفنان الذي تتمنى أن يلحن لها أغنية خليجية، وسبب اعتبارها نانسي عجرم لا أي فنانة أخرى مثلها الأعلى وما هو القاسم المشترك بينها وبين كارمن سليمان ودنيا بطمة وما هي خططها للمستقبل في مجلة "سيدتي" قريباً.

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