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نجمات بوليوود صاحبات الملامح العربية

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نجمات بوليوود صاحبات الملامح العربية نجمات بوليوود صاحبات الملامح العربية

سطعت نجوم الممثلات الهنديات في عالم السينما والشهرة، منذ أمد بعيد، بفضل مواهبهنّ التمثيليّة وملامحهنّ الجذابة التي تنتمي إلى عالم الجمال العربي المميّز.
وما نقصده بالجمال العربي تحديداً هو ذلك الشعر الأسود المنسدل الطويل، والعينان السوداوان الكبيرتان، إلى جانب الرشاقة والملامح الجذاّبة.

لذلك، دعونا نلقي الضوء على بعض هؤلاء النجمات اللواتي جمعن الموهبة والمهارة والجمال، ونبدأ بالنجمة الشهيرة Kareena Kapoor؛ فهي الهندية صاحبة العيون الزيتية الجذّابة والبشرة السمراء المائلة إلى الحنطية، ما يجعل ملامحها عربية بدرجة كبيرة، وتكاد تشبه العديد من فنانات العالم العربي.
أما النجمة الهندية Rakhi Sawant التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة اللبنانية هيفا وهبي صاحبة الملامح العربية القوية، فإنّ من يرى صورها للوهلة الأولى يظنّ أنها هيفا بذاتها، وإن بدت بعض الفروقات بينهما كلون الشعر والعينين وحجم الوجه.
وقد يختلط الأمر على البعض، فيخلط بين النجمتين في عدد من مقاطع الفيديو والاستعراضات، وهو ما يحدث في محرك بحث جوجل، إذ تظهر صور هيفا عند كتابة اسم Rakhi باللغة العربية.

إلى ذلك، تتميز نجمة بوليوود الأولى Priyanka Chopra بملامحها العربية، من حيث لون البشرة والشعر والعيون، إضافةً الى رشاقة جسدها.

هذا، وتعتبر ملكة جمال الكون السابقة Aishwarya Rai من بين النجمات اللواتي يملكن ملامح عربية، حيث قارنت منتديات "عالم بوليوود" بينها وبين النجمة المصرية داليا البحيري بفضل التشابه بين ملامح وجهيهما، من حيث استدارة الوجه وشكل حواجبهما.

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سيدتي