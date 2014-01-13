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رئيس الحكومة الإماراتية : نأمل ألا يترشح السيسي للرئاسة .. ومصر أفضل بكثير بعد رحيل مرسي

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رئيس الحكومة الإماراتية : نأمل ألا يترشح السيسي للرئاسة .. ومصر أفضل بكثير بعد رحيل مرسي رئيس الحكومة الإماراتية : نأمل ألا يترشح السيسي للرئاسة .. ومصر أفضل بكثير بعد رحيل مرسي

راشد المكتوم

أعرب رئيس الإماراتية وحاكم دُبي ،الشيخ محمد ال مكتوم عن أمله في عدم ترشح الفريق أول عبد الفتاح ،وزير الدفاع ، لمنصب رئاسة الجمهورية ،والمزمع إقامتها العام الجاري

وذلك في رد ل”جاكم دبي” علي سؤال في حوار  له مع البي بي سي حيث قال “آمل أن يبقي في الجيش وأن يترشح شخصاً أخر لمنصب الرئاسة ” ، كما أكد أن أصبحت أفضل بكثر بعد رحيل الرئيس السابق محمد مرسي.
> وعلي صعيد اخر ، أكد علي أن موقف الإمارات العربية إتجاه الأزمة السورية يقتصر علي  المساعدة لكن لن تتدخل في الأزمة.

كما أكد من جانبه أن موقف الإمارات يختلف عن موقف قطر حيال الأزمة في سوريا حيث وضح أن تدخل قطر في الأزمة كطرف ربما يرجع إلي وجود سبب أو رؤية خاصة للحكومة القطرية.

وشدد علي ضرورة  دعم اللاجئين السوريين الذين دفعهم الصراع في بلدهم إلى دول مجاورة مثل الأردن وتركيا.

وعن مصير الرئيس السوري بشار الأسد، توقع الشيخ مكتوم رحيله عن المشهد في نهاية المطاف، قائلا إن “الأسد سيستغرق وقتا طويلا.. لكن إذا قتلت شعبك فليس بوسعك البقاء.. سترحل في نهاية المطاف.”

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