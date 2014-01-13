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بالصور.."حلوان" تسلم طلابا متفوقين "تابلت" لتطوير العملية التعليمية

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احتفلت جامعة حلوان، بالتنسيق مع مسئولى تسويق مشروعات ICTP، برئاسة الدكتور عاطف غلوش، المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، العميد السابق لكلية الحاسبات والمعلومات، وبالتنسيق مع المسئولين داخل الكليات، أمس الأحد، بتسليم الحواسب اللوحية "التابلت"، للطلاب المتفوقين.

وأشارت الجامعة، فى بيان لها، إلى التخطيط المتواصل لنشر الحواسب اللوحية "التابلت"، بين الطلاب داخل الجامعة، بما يساعد على نشر ثقافة التطور المستمر فى استخدام نظم التكنولوجيا، مما يؤدى إلى تحقيق أهم أهداف المشروعات، وهى تطوير العملية التعليمية والدراسية، بين جميع الفئات من خلال الاعتماد على نظم تكنولوجيا المعلومات.

وتم عرض الخدمات المقدمة من مشروعات الـ ICTP، والتعريف بكافة الخدمات المقدمة من المشاريع وكيفية الاستفادة منها، والاشتراك فيها وكيفية الاستفادة من الحاسب اللوحى "التابلت"، وتم التركيز على الخدمات التى يقدمها المشروع للطلاب، وهى (البوابة الإلكترونية، والمكتبة الرقمية، والبريد الإلكترونى، والتدريب)، وأهم أهداف ومميزات كل مشروع وكيفية الحصول على جميع الخدمات المتاحة.

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