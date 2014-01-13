بالأسماء.. القبض على 15 إخوانيًا بالشرقية بحوزتهم منشورات تحريضية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية, اليوم, القبض 15 من أعضاء الإخوان المسلمين بمختلف المراكز، طبقًا للقرار الصادر من النيابة العامة بضبطهم، وإحضارهم فى قضايا التحريض على العنف، والانتماء لجماعة إرهابية تحرض على العنف والتخريب.

كان اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية, قد تلقى إخطارًا من اللواء عصام جابر حكمدار المديرية، يفيد القبض على 15من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، تنفيذًا لقرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة.

ضمت قائمة المضبوطين، كل من "طارق عبدالعزيز على عبد العزيز " 53 سنة، طبيب صيدلى، ومقيم بحى الزهور أول الزقازيق، و"عبدالحميد طه على عبدالفتاح" 54 سنة، رسام، ومقيم بحى مبارك بجوار صيدلية الزراعة أول الزقازيق، وبحوزته بعض الأوراق، وكيسة كمبيوتر، و"خالد محمد عبد الحميد صبرة" 52 سنة، موظف بجامعة الأزهر، ومقيم بأول الزقازيق، وبحوزته بعض الأوراق، وكيسة كمبيوتر و"إبراهيم على فرج محمد" 54 سنة، مقيم ببنى عامر مركز الزقازيق.

و"أحمد محمد نور الدين" 42 سنة، طبيب، ومقيم ببنى عامر، مركز الزقازيق، و"الهادى حامد على محمد 45 سنة، مدرس بمعهد الأزهر بنين بالطيبة، ومقيم بالطيبة مركز الزقازيق، و"السيد محمد الأمين محمد المهدى" 53 سنة، أمين معمل، ومقيم بهنباى مركز الزقازيق، و"حسين محمد حسين شاهين" 42 سنة، مدرس، ومقيم بمركز الزقازيق، و"أيمن محمد إبراهيم الأعرج" 52 سنة، باحث خدمة بهندسة رى الزقازيق، ومقيم بفرسيس, و "أيمن محمد السيد عطية البحيرى" 49 سنة، مدرس تربية زراعية، ومقيم بمركز الزقازيق، و"محمود محمد الشافعى" 55 سنة، طبيب أمراض باطنية، ومقيم بالمساكن التعاونية، و"ميسرة محمد محمود 43 سنة، محاسب حر، ومقيم بحسن صالح، و"حسن حسام شوقى" 28 سنة، مدرس ومقيم بمركز الزقازيق، و"مؤمن محمد يوسف" 38 سنة، فنى ديكور، ومقيم بمركز الزقازيق،و"عبدالعزيز صابر عبدالعزيز" 43 سنة، مدرس، ومقيم بمركز الزقازيق، وبحوزتهم بعض الأوراق، خاصة بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وجار العرض على النيابة العامة.

للمزيد من تقارير مصرية..

سفير مصر فى لندن: 97.3% من المصوتين على الاستفتاء قالوا "نعم"

وزير الخارجية يزور لجنة انتخابية بباريس ويطمئن على عملية الاقتراع

37% نسبة المشاركة فى الاستفتاء على مشروع الدستور بـ"غانا"

الجيش يتسلم مدارس "دار السلام" لتأمينها خلال الاستفتاء