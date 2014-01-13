سفير مصر بواشنطن: 95.5% صوتوا بـ«نعم» على الدستور

أعلن السفير محمد توفيق، سفير مصر في واشنطن، نتيجة فرز الأصوات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وبلغت نسبة تأييد المصريين 95.5%.

وقال السفير«توفيق» إن عدد الناخبين المسجلين 6885، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم 844 ناخبا، وبلغ عدد الذين قالوا «نعم» 810 أصوات، مقابل 32 صوتا رفضت مشروع الدستور، بالإضافة إلى صوتين باطلين.

وأضاف أن نسبة التصويت على الاستفتاء زادت بنسبة 30% عن الاستفتاء السابق مع استثناء التصويت بالبريد.

وأشار السفير «توفيق» إلى أن مشاركة المصريين في الولايات المتحدة تعد بمثابة رسالة قوية تؤكد إصرارهم على المشاركة في بناء مستقبل وطنهم، بالرغم من سوء الأحوال الجوية وإلغاء التصويت البريدي والمسافات الطويلة التي اضطر البعض لأن يقطعها للمشاركة في عملية التصويت.