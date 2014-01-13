سفير مصر بواشنطن : نسبة التصويت على الدستور تزيد بـ30 % عن الاستفتاء السابق

أعلن السفير محمد توفيق سفير مصر في واشنطن نتائج أعمال فرز الأصوات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، حيث بلغت نسبة تأييد المصريين في اللجنة الواقعة بمقر السفارة 95.5 % .

وقال السفير توفيق إن عدد الناخبين المسجلين بلغ 6885 في حين وصل عدد الذين أدلوا بأصواتهم 844 ناخبًا وبلغ عدد الذين قالوا نعم 810 أصوات مقابل 32 صوتًا رفضوا مشروع الدستور ، بالإضافة إلى صوتين باطلين .

وأضاف أن نسبة التصويت على الاستفتاء زادت بنسبة 30 % عن الاستفتاء السابق مع استثناء التصويت بالبريد .

وأشار السفير توفيق إلى أن مشاركة المصريين في الولايات المتحدة تعد بمثابة رسالة قوية تؤكد إصرارهم على المشاركة في بناء مستقبل وطنهم وذلك بالرغم من سوء الأحوال الجوية وإلغاء التصويت البريدي والمسافات الطويلة التي اضطر البعض أن يقطعها للمشاركة في عملية التصويت .

تجدر الإشارة إلى أن ستة من المصريين الأمريكيين قاموا بمراقبة عملية التصويت على مدار الأيام الخمسة، مؤكدين شفافية الإجراءات التي اتخذتها السفارة لضمان نزاهة التصويت .