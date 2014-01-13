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"اليوسفى" يعالج تشنج العضلات ويهدئ الأعصاب

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"اليوسفى" يعالج تشنج العضلات ويهدئ الأعصاب "اليوسفى" يعالج تشنج العضلات ويهدئ الأعصاب

اليوسفى من الفواكه الشتوية المميزة لفصل الشتاء وله العديد من الفوائد الغذائية الهامة للجسم والتى توضحها الدكتورة بسنت عزت استشارى أمراض المناعة قائلة، إن اليوسفى له قدرة هائلة على علاج مشاكل الجهاز الهضمى بجانب قدرته على تهدئة الأعصاب، ويفضل تناوله قبل النوم مباشرة لأن ذلك يساعد الجسم على النوم الهادئ بجانب أهميته فى علاج الروماتيزم، مما يساعد مرضى العظام على التغلب على التهاب المفاصل، واليوسفى غنى بفيتامين (أ) المفيد للجسم وهو مطهر للجسم من البكتيريا والجراثيم التى قد تحيط به لاحتوائه على بكتيريا مضادة للعفن وهو يقضى على تشنجات العضلات لذا يعتبر اليوسفى ذا أهمية كبيرة لذا لابد من تناوله يوميا كما يساعد فى القضاء على الربو والسعال وهو محسن للدورة الدموية بالجسم ويعمل على تنقية الدم، أما عن القيمة الغذائية لليوسفى فمتمثله فى احتوائه على فيتامين ج بمقدار 52 مليجرام وهى نصف الكمية التى يحتاجها جسم الإنسان يوميا، وهذا الفيتامين هام فى الوقاية من أمراض السرطان كالثدى والقولون والمرىء.

كما تحتوى الثمرة على 14 مليجرام تقريبا من حمض الفوليك الذى يعمل على بناء خلايا الجسم كما تحتوى الثمرة على قدر من البوتاسيوم الهام لسلامة الكلى والأعصاب ويقلل خطر الإصابة بجلطات الدماغ كما يمنع اليوسفى هشاشة العظام وكلها عوامل هامة لصحة الجسم لذا لابد من الحرص على تناول اليوسفى باستمرار.

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