بالفيديو: 10 من التاريخ .. أجمل أهداف أمم إفريقيا

في حلقة الأسبوع من سلسلة FilGoal.com للأهداف الكلاسيكية...استمتع ب10 اهداف لا تنسي من تاريخ بطولات كأس الأمم الإفريقية...وانتظر حلقة خاصة عن منتخب مصر في الاسبوع القادم!..
1- أوجستين اوكوشا (نيجيريا x الكاميرون) نهائي 2000
2- سالومون كالو (كوت ديفوار x نيجيريا) 2008
3-مصطفي حجي (المغرب x مصر) 1998
4- صامويل ايتو (الكاميرون x توجو) 2006
5-عبيدي بيليه (غانا x نيجيريا) 1992
6-كالوشا بواليا (زامبيا x ناميبيا) 1996
7-أحمد واتارا (كوت ديفوار x مالي) 1994
8-ارنست ابونجي (الكاميرون x نيجيريا) نهائي 1984
9-تشارلز اكونور (غانا x كوت ديفوار) 1994
10- موسي دياكيتي (مالي x الكونغو) نهائي 1972