مؤتمر جماهيري حاشد باستاد الفيوم لتأييد الدستور

كتب : ميشيل عبدالله منذ 29 دقيقة

استضاف استاد الفيوم الرياضي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، أمس، للتعريف بمشروع الدستور الجديد وحشد المواطنين للموافقة عليه، بحضور الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم، والأجهزة التنفيذية والشعبية والأمنية والأحزاب والتيارات السياسية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ومواطني محافظة الفيوم.

وردد الآلاف الحاضرين هتافات مناهضة للإرهاب ومؤيدة للدستور، وشاهدوا العروض الفنية المقدمة من الشباب أبناء مديرية الشباب والرياضة وقصر ثقافة الفيوم.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة المساهمة والمشاركة في الاستفتاء على الدستور الذي يضمن لكل فرد الحصول على حقوقه، وضمان الاستقرار لمصر وشعبها، مشيرا إلى أنه آن الأوان أن يحمل الجيل الجديد الراية نحو مستقبل أفضل، والذي يعد بداية لخطوات المضي قدما نحو بناء مصر الحديثة.

جدير بالذكر أن محافظة الفيوم، استعدت للاستفتاء من خلال 931 لجنة لـ421 مقرا انتخابيا، تضمها 346 مركزا انتخابيا للمقيدين في الجداول بالفيوم، ويبلغ عددهم مليون و628 ألف ناخب على مستوى مدن ومراكز المحافظة.