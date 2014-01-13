مواطنون يستجيبون لمبادرة وزير الداخلية بتسليم الأسلحة الغير مرخصة

صرح اللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية أنه فى إطار مبادرة وزير الداخلية بتسليم المواطنون الأسلحة الغير مرخصة إلى أجهزة الأمن، وبحضور مدير أمن الإسكندرية اللواء أمين عز الدين، أنه توجه لقسم شرطة ثانى المنتزة الموطن جمال الدين عبد العال السيد أحمد “وشهرتة أحمد عبد العال” 32 سنة ومقيم بمنطقة العصافرة دائرة القسم، وقام بتقديم بندقية آلية مطموسة الأرقام وبندقية خرطوش تركى الصنع عيار 12 مطموسة الأرقام وطلقتان من ذات العيار، وتم تحرير المحضر اللازم.