بالفيديو .. بيبي يقود ريال مدريد لاستغلال تعادل برشلونة وأتليتكو

برشلونة، (إفي): اكتفى ريال مدريد بالفوز بمعقل مضيفه إسبانيول بهدف دون رد في الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، الاخيرة في مرحلة الذهاب.

وحقق الريال المرجو منه بحصد النقاط الثلاث ليقلص الفارق مع المتصدرين برشلونة وأتلتيكو مدريد الى ثلاث نقاط، وذلك بعد تعادلهما سلبيا السبت.

وظفرت كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالنقطة 47 ، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 22 نقطة في المركز الـ11 بجدول الليجا.

انتهى الشوط الأول بتعادل سلبي، وخلاله سيطر الريال على مجريات اللقاء لكنه عجز عن ترجمة الفرص العديدة التي لاحت له الى أهداف.

وأضاع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عددا من المحاولات، وسط تألق للحارس المدريدي كيكو كاسيا، ناشيء الريال السابق، بجانب فرص للفرنسي كريم بنزيمة والأرجنتيني أنخل دي ماريا والكرواتي لوكا مودريتش.

كما استطاع إسبانيول تهديد مرمى دييجو لوبيز في هجمات قادها الأوروجوائي كريستيان ستواني والمكسيكي أندريس كوردوبا.

ومع بداية الشوط الثاني نجح الميرينجي في فك شفرة الدفاع الكتالوني من رأسية المدافع البرتغالي بيبي التي حول بها ضربة ثابتة نفذها مودريتش (ق54).

وواصل الحارس كاسيا تصديه لتسديدات رونالدو الذي ايضا لازمه سوء حظ في إنهاء الهجمات، فيما وقف سدا منيعا امام بنزيمة ايضا حتى تم اطلاق صافرة الختام.